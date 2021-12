A Salerno nasce il primo “eté prime, un’altra spesa”, l’ultima evoluzione del format di medie dimensioni, lanciata da Moderna 2020

Salerno, 9 dicembre 2021 – Moderna 2020 Srl, realtà leader del sud Italia nella distribuzione organizzata e impresa socia di Gruppo VéGé, ha inaugurato ieri a Salerno, in Corso Vittorio Emanuele, il nuovo punto vendita “eté prime, un’altra spesa”.

Continua così l’ampliamento del gruppo all’insegna della personalizzazione dell’esperienza di acquisto, progetto fortemente voluto da Nicola Mastromartino, Amministratore Delegato di Moderna 2020 Srl e past-president di Gruppo VéGé.

All’interno dell’ex galleria del corso pedonale di Salerno, “eté prime, un’altra spesa”, è il primo punto vendita, evoluzione del format per le medie metrature a insegna eté, che trova la sua collocazione nelle zone centrali dei centri urbani.

Gli spazi, distribuito in 700 mq, sono stati strutturati ex novo per offrire un mix ben calibrato di emozioni estetiche, servizi, funzionalità e accoglienza che permetta al cliente di vivere una spesa esperienziale appagante e arricchente sotto casa. Il concept del punto vendita, infatti, è all’insegna del bello e della sostenibilità, con una forte strategia nel servito dei freschi e freschissimi che va in parallelo a una peculiare attenzione ai servizi alla persona.

Il punto vendita sarà aperto tutti i giorni, dalle ore 8:30 alle 21:00.

Moderna 2020 Srl

Moderna 2020 Srl è una delle realtà leader del sud Italia nella distribuzione organizzata. Nasce nel 1968 come attività all’ingrosso, per trasferirsi poi nel mercato del Retail con negozi di proprietà e affiliati. Trasparenza nei rapporti e nella comunicazione, focus sulla selezione dei fornitori e logistica strategica sono i tre pilastri gestionali su cui è costruita l’intera struttura del gruppo. L’assortimento di prodotti, l’ampiezza di marche, la profondità di referenze, la competitività dei prezzi e il portafoglio servizi sono fattori pensati e combinati per imprenditori commerciali che vogliano trasformare la propria attività in un negozio evoluto e competitivo. Moderna 2020 srl, impresa socia di Gruppo VéGé (il gruppo distributivo con la maggiore crescita di quota di mercato, al 5° posto oggi in Italia – fonte GNLC-Nielsen), con IL CASH & CARRY e 4 Piattaforme Distributive tra Salerno e Caserta si distingue in tutti i canali commerciali di vendita coprendo tutto il bacino territoriale nazionale.