Art&Finance: gli animali a “pennello a secco” di Danguole Serstinskaja

Art&Finance continua il suo viaggio nel mondo dell’arte contemporanea, tra artisti affermati ed emergenti, esplorando tecniche e linguaggi artistici differenti. In questo spazio, ci soffermiamo su una artista lituana e sui suoi dipinti eseguiti con la tecnica del “Dry Brush” o “Pennello a secco”: Danguole Serstinskaja.

Artista affermata e premiata, Serstinskaja (classe 1968) può essere definita un’artista degli animali. Infatti, ama osservare e ritrarre le loro diverse espressioni e personalità. Appassionata di arte fin dall’infanzia, ha sviluppato un suo stile personale che trova fondamento nell’amore che l’artista nutre per gli animali. Con una rara tecnica del “pennello asciutto”, “Dry Brush” o “pennello a secco”, effettua ritratti di animali così accurati da sembrare delle foto a colori o in bianco e nero.

Nello specifico, si tratta di dipinti ad olio su carta realizzati con un pennello molto asciutto ma che trattiene ancora la vernice. Uno strato molto sottile di colore viene applicato su carta. Il colore viene stratificato, ovvero applicato strato dopo strato e rielaborato con una gomma. Successivamente, Danguole Serstinskaja inizia a incorporare dettagli e a giocare luci ed ombre. Di seguito, una selezione di opere.

Rosy Merola

Danguole Serstinskaja – Curriculum Vitae

Dal 1981-1985 studia al J. Vienožinskis Art School. Artista di visibilità internazionale, Danguole Serstinskaja è stata premiata in Lituania. Molte opere dell’artista sono state esposte in mostre personali e collettive a livello internazionale. Danguole Serstinskaja è stata 29 volte vincitrice degli American Art Awards e del capolavoro 2018.

2020 American Art Awards- 1st place in "Abstract Expressionism" category- Stati Uniti

2019 International Art Professional Awards - First prize- Francia

2019 American Art Awards- 1st place in the "Humorous" category- Stati Uniti

2019 American Art Awards- 5th place in the "Abstract Expressionism" category- Stati Uniti

2019 American Art Awards- 4th place in the "Oil Human Figure" category- Stati Uniti

2019 American Art Awards- 4th place in the "Portrait Of Someone Not Famous" category- Stati Uniti

2019 American Art Awards- 6th place in the "Portrait Of Someone Not Famous" category- Stati Uniti

2019 American Art Awards- 5th place in the "Innovative" category- Stati Uniti

2019 Richeson75 "Animals, Birds & Wildlife" Exhibition - Nominato- Stati Uniti

2019 Richeson75 "Animals, Birds & Wildlife" Exhibition - Nominato- Stati Uniti

2019 American Art Awards- 2nd place in the "Floral Not Realistic" category- Stati Uniti

2019 American Art Awards- 3rd place in the "Floral Not Realistic" category- Stati Uniti

2019 14th International Art Renewal Center Salon Competition - Nominato- Stati Uniti

2019 American Art Awards- 3rd place in the "Abstract" category- Stati Uniti

2018 Richeson75 "Animals, Birds & Wildlife" Online Exhibition - Nominato- Stati Uniti

2018 Richeson75 "Animals, Birds & Wildlife" Online Exhibition - Nominato- Stati Uniti

2018 MASTERPIECE WINNER American Art Awards- For the one image winning in most categories. Juried by the 25 Best Galleries&Museums in America- Stati Uniti

2018 American Art Awards- 4th place in the "Realism Animal" category- Stati Uniti

2018 Light Space & Time Online Art Gallery- Special Recognition Animals Art Exhibition- Stati Uniti

2018 American Art Awards- 2 x 6th place in the "Realism Animal"- Stati Uniti

2018 Light Space & Time Online Art Gallery - Nominato- Stati Uniti

2018 American Art Awards- 3rd place in the "Realism Animal" category- Stati Uniti

2018 American Art Awards- 6th place in the "Religious Or Spiritual"- Stati Uniti

2018 American Art Awards- 2nd place in the "Humorous" category- Stati Uniti

2018 American Art Awards- 6th place in the "Portrait Of Someone Famous" category- Stati Uniti

2018 American Art Awards- 5th place in the "Innovative" category- Stati Uniti

2018 13th Art Renewal Center Salon Competition - Nominato- Stati Uniti

2017 American Art Awards- 4th place in the "Realism Human" category- Stati Uniti

2017 Light Space & Time Online Art Gallery - Nominato- Stati Uniti

2017 Light Space & Time Online Art Gallery - Nominato- Stati Uniti

2017 American Art Awards- 6th place in the "Realism Animal" category- Stati Uniti

2017 American Art Awards- 6th place in the "Impressionism Animal" category- Stati Uniti

2017 American Art Awards- 3rd place in the "Realism Animal" category- Stati Uniti

2017 American Art Awards- 6th place in the "Realism Floral" category- Stati Uniti

2017 American Art Awards- 6th place in the "Realism Animal" category- Stati Uniti

2017 American Art Awards- 4th place in the "Expressionism Other" category- Stati Uniti

2017 American Art Awards- 5th place in the "Realism Animal" category- Stati Uniti

2017 Winner for Solo Exhibition in Spain- Selected from over 200 artists as a winner for solo exhibition- "Radar" cultural association, Spagna

2016 ATIM'S TOP 60 MASTERS OF CONTEMPORARY ART - Nominato- Francia

2016 American Art Awards- 6th place in the "Realism Floral" category- Stati Uniti

2015 Light Space & Time online Gallery - Nominato- Stati Uniti

2015 Light Space & Time online Gallery - Nominato- Stati Uniti

2015 Open 2015 Show- 2nd place- Colors of Humanity Art Gallery, Stati Uniti

2015 American Art Awards- 1st Place in the "Realism Animal" category- Stati Uniti