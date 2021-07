Il tour europeo di Art&Finance tra le contemporary art galleries, prima tappa: Francia

In Francia e, nello specifico, a Parigi si respira arte in ogni angolo della città. Infatti, non è un caso che esistano degli interi quartieri come Place des Vosges, oppure il quartiere del Marais, caratterizzati da gallerie d’arte. Difficile, quindi, selezionarne soltanto 5, perché tutte hanno delle particolarità che le rende, in qualche modo, uniche. Nonostante ciò, Art&Finance ha deciso di condurvi in questo viaggio virtuale nelle gallerie d’arte francesi selezionando quelle che hanno solleticato il nostro interesse.

1- Perrotin

Fondata da Emmanuel Perrotin, nel 1990 a Parigi, Perrotin è una galleria d’arte contemporanea situata in 3 continenti. Dal 2005, la galleria parigina si trova in un Hotel Particulier del XVIII secolo, in 76 rue de Turenne, nel quartiere del Marais. Perrotin ha un totale di sei gallerie, con le aperture di Perrotin Hong Kong a maggio 2012, Perrotin New York nel 2013, Perrotin Seoul nel 2016, Perrotin Tokyo nel 2017 e Perrotin Shanghai nel 2018. La galleria di Parigi è cresciuta con l’acquisizione di Ballroom nel 2014, uno showroom di 700 metri quadri del 17 ° secolo Hotel d’Ecquevilly chiamato “il Grand Veneur”. La galleria si estende per oltre 7000 metri quadri, rappresenta oltre 50 artisti e collabora con altri 20 artisti contemporanei: artisti affermati, ma anche giovani artisti provenienti da oltre 21 paesi. La galleria organizza circa 45 mostre all’anno e partecipa a circa 20 fiere d’arte internazionali accanto a gallerie d’arte di tutto il mondo.

Città: Parigi

Contatti

Address: 76 RUE DE TURENNE 75003 PARIS

TEL: +33 1 42 16 79 79

Email: [email protected]

TUESDAY – SATURDAY, 11AM – 7PM

Address: 2BIS AVENUE MATIGNON 75008 PARI

TEL: +33 1 83 62 51 64

Email: [email protected]

TUESDAY – SATURDAY, 11AM – 7PM

2- Galerie Catherine Issert

Situata a Saint-Paul de Vence – noto come il paese degli artisti, una città dove si respira arte e dove è possibile trovare numerose gallerie d’arte e botteghe d’artisti (qui il link: https://www.saint-pauldevence.com/it/fiches/galeries/amgm-galerie/) – la Galerie Catherine Issert è in attività dal 1975. Di recente, la missioni di questa galleria è quella di lanciare promettenti artisti esordienti. Tra quelli esposti troviamo: Alberola Jean-Michel, Armleder John, Bart Cécile, Blais Jean-Charles, Broccolichi Pascal, Castellas Denis, Culnbert Bill, Douzenel Jennifer, Descamps Pierre, Dietman Erik, Kim Minjung, Morellet François, Pagès Bernard, Pesce Anne, Pinaud Pascal, Sabatier Sébastien, Schiess Adrian, Schmitt Mathieu, Skoda Vladimir, Theunis Xavier, Traquandi Gérard, Varini Felice, Verjux Michel, Viallat Claude, Wolska Tatiana.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Servizi :

Animali ammessi

Attrezzature :

Aria condizionata

Accesso per le persone a mobilità ridotta:

Accessibile in carrozzina con aiuto

Città: Saint-Paul de Vence

Contatti:

Address; 2 route des Serres, 06570, Saint-Paul de Vence

3 – Galerie BSL

Collocata in rue Charlot nel quartiere Marais, la Galerie BSL espone opere raffinate e innovative che sfidano i confini stabiliti di arte e design. Si tratta di pezzi unici o edizioni molto limitate. Gli artisti e i designer rappresentati dalla galleria mettono in discussione l’ovvio e sono portatori di un universo intrigante. Lo stupore nasce dall’inaspettato di un materiale, da un dialogo tra arte e funzione, da un mondo immaginario potente e incantevole. Spesso è impossibile sapere come sono fatte queste opere o di cosa sono fatte. Questo mistero intorno alla loro creazione, così come la loro estetica d’avanguardia, dà anima ed energia a quello che potrebbe essere solo una consolle, una sedia, una lampada o un tavolo. L’immaginazione si fonde con l’oggetto in un’estetica che porta sogni, pieni di energia e creatività. La galleria BSL rappresenta Djim Berger, Gildas Berthelot, Nacho Carbonell, Taher Chemirik, Studio Cogitech, Charlotte Cornaton, Noé Duchaufour-Lawrance, Carol Egan, Charles Kalpakian, François Mascarello, Studio MVW, Pia Maria Raeder, Ayala Serfaty, Isabelle Stanislas e Faye Troppo buono. La galleria partecipa a eventi internazionali di arte e design come Nomad, The Salon Art + Design a New York, Design Miami / Basel e il PAD Pavilion of Arts + Design a Londra e Parigi.

Città: Parigi

Contatti:

Address: 14, rue des Beaux-Arts, 75006, Paris

Tel: +33 1 56 81 61 52

Mardi – Samedi 11h – 19h

Tuesday – Saturday 11am – 7pm

GENERAL ENQUIRIES

T +33 1 56 81 61 52

M +33 6 07 45 42 52

M +33 6 76 90 04 20

4 – Galerie Art Symbol

In attività dal 1994, la Galerie Art Symbol è ormai diventata una specialista in arte contemporanea, oltre che in quella figurativa e in arte astratta. Attualmente presenta due gallerie sulla prestigiosa Place des Vosges. Due indirizzi, dove sono esposti pittori e scultori, ognuno con una propria visione e sensibilità per l’arte. Le gallerie ART SYMBOL sono dedicate alla promozione e alla diffusione in Francia e all’estero dei loro artisti esclusivi, partecipando ogni anno alle principali fiere internazionali di arte contemporanea in Europa, negli Stati Uniti e in Asia.

Città: Parigi

Contatti:

Address: 21 Place des Vosges, 75003 Paris

Tel: +33 (0) 1 42 72 00 75

Address: 24 Place des Vosges, 75003, Paris

Tel +33 (0) 1 40 27 05 75

Métro/Subway:

Ligne 8 : Chemin vert

Ligne 1,8,5 : Bastille

Ligne 1: St-Paul

5 – Galleria Tornabuoni Art

Tornabuoni Art è situato nel quartiere Marais, stracolmo di gallerie d’arte. Uno spazio espositivo di 720 metri quadrati dislocati su più piani di un palazzo del XVII secolo che ospita la galleria d’arte. Fondata da Roberto Casamonti e diretta dal figlio Michele, oltre a Parigi, la Tornabuoni Art ha una sedi anche a Firenze, Crans-Montana, Milano, Forte dei Marmi e Londra. Infine, la galleria è presente annualmente nelle maggiori fiere d’arte contemporanea come la Fiac a Parigi, Tefaf a Maastricht e a New York, Art Basel a Basilea, a Miami Beach, a Hong Kong, Frieze Masters a Londra, Arte Fiera a Bologna, Miart a Milano. È costante la collaborazione con musei e fondazioni.

Città: Parigi

Contatti:

Address: Passage de Retz, rue Charlot 75003, Parigi

Tel: + 33 (0)1 53 53 51 51

FB: https://www.facebook.com/TornabuoniArt/

Rosy Merola