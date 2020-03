Brunori SAS, da oggi in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Capita così”

CAPITA COSÍ è il nuovo singolo di Brunori Sas, in rotazione radiofonica daoggi,venerdì 27 marzo. Il brano è il terzo estratto da Cip!, l’ultimo progetto discografico del cantautore uscito per Island Records il 10 gennaio, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI//Gfk degli album e dei vinili più venduti, dove vi è rimasto per due settimane consecutive e che è stato certificato Disco d’Oro.

Con una potenza disarmante, da pugni chiusi e lacrime agli occhi, CAPITA COSÍ ci mette davanti ai bilanci, quelli dei risultati raggiunti e quelli per cui ci si sente minuscoli: gli anni che passano e l’imprevedibilità della vita, l’attimo che inganna, i cambiamenti e il crederci, nonostante tutto.

Perché capita che ci si guardi indietro e capita anche di accorgersi che, invece di andare avanti, abbiamo sempre marciato sul posto, affidandoci ai vecchi, rassicuranti stilemi. Capita all’improvviso di trovarsi adulti e di non sentirsi all’altezza. Di dover reagire “da grandi” di fronte ad avvenimenti che ci fanno sentire microscopici. Eppure – sorpresa! – capitano anche i miracoli, esattamente allo stesso modo: quelle gioie improvvise che prendono la pancia e stravolgono il destino. Semplicemente, capita così: un grido di sfogo e di gioia, leggero ma potentissimo, per una cavalcata ritmica ed emozionale.

Un nuovo, splendido brano che segue il successo radiofonico dei precedenti singoli Al di Là dell’Amore e Per Due Che Come Noi,estratto da un lavoro introspettivo, diretto e sincero che Brunori Sas porterà sia sui palchi dei più importanti festival estivi per quattro imperdibili date, che nei palazzetti di tutta Italia per un tour di 10 tappe prodotto da Vivo Concerti e in partenza il 14 novembre 2020.

CALENDARIO DATE:

Giovedi 25 giugno 2020 || Milano @ Milano Summer Festival

Lunedi 13 luglio 2020 || Roma @ Rock in Roma – Cavea Auditorium

Sabato 18 luglio 2020 || Barolo (CN) @ Collisioni Festival

Domenica 26 luglio 2020 || Lucca @ Lucca Summer Festival

Sabato 14 novembre 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Mercoledì 18 novembre 2020 || Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 20 novembre 2020 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Domenica 22 novembre 2020 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 24 novembre 2020 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 26 novembre 2020 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Domenica 29 novembre 2020 || Torino @ Pala Alpitour

Martedì 1dicembre 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Giovedì 3 dicembre 2020 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Sabato 5 dicembre 2020 || Bari @ PalaFlorio