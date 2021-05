Campania, Giovani e Lavoro: da Benevento due giovani promesse della programmazione software nella scuola di coding di Develhope

Benevento, 6 maggio 2021 – Spesso i giovani si trovano costretti a lasciare le terre del Mezzogiorno per cercare opportunità di formazione e lavorative altrove. Superare il divario digitale italiano è uno degli obiettivi che si pone anche Develhope, la scuola di coding senza costi di iscrizione, partendo dal Sud Italia. Secondo i dati Eurostat, infatti, la disoccupazione giovanile è pari al 50% ma tra le giovani promesse della programmazione software dell’universo Develhope, troviamo Matteo Nista e Stefano Pace che hanno il sogno di trovare un’occupazione in ambito digitale senza abbandonare la propria città: Benevento.

Matteo Nista nasce a Sant’ Agata de’ Goti, in provincia di Benevento. Entra in contatto con lo sviluppo software già dai primi anni del liceo e decide sin da giovanissimo di farne una professione. A soli 22 anni è ormai un punto di riferimento per il team di Develhope, con cui collabora dal 2019.

“All’interno di Develhope mi occupo di coordinare la squadra dei nostri tutor: lavoro ogni giorno con l’obiettivo di garantire l’esperienza migliore agli studenti di Develhope perché riconosco la passione, l’interesse e l’importanza nei confronti del coding. Nel mondo del lavoro è un requisito ormai fondamentale in tutta Italia, senza differenze” afferma Matteo Nista.

Stefano Pace, studente di 23 anni, vive a Bucciano, piccolo paesino della provincia di Benevento e inizia a frequentare la scuola di Develhope per seguire la sua grande passione per l’informatica e la tecnologia.

“Da piccolo ho sempre smanettato con cellulari e computer, li smontavo e li rimontavo. Mi divertivo a scomporli e riassemblarli. Nei primi anni di Università ho capito che la programmazione è la mia strada e per questo mi sono iscritto a Develhope: il loro metodo è incredibilmente pratico e per questo molto formativo. Voglio continuare su questa strada e diventare uno sviluppatore software senza essere costretto a lasciare la mia Campania, i miei amici e i miei affetti” racconta Stefano Pace.

Le competenze digitali e la capacità di gestire soluzioni innovative sono oggi tra i requisiti fondamentali richiesti ai giovani al loro ingresso nel mondo del lavoro. Per questo motivo sono sempre di più i giovani in tutta Italia che mostrano interesse nell’aggiornare o ampliare le proprie competenze in ambito digitale, attraverso corsi, webinar e workshop.

“Oggi è possibile immaginare un futuro diverso che connetta gli straordinari territori del Sud del nostro Paese, i piccoli centri e le grandi aree metropolitane del Mezzogiorno con le aree più competitive del mondo. L’accesso alle competenze digitali professionalizzanti può e deve quindi essere garantito a tutti, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali, e per questo abbiamo scelto di creare un modello interamente accessibile”, conclude Massimiliano Costa, Founder & CEO di Develhope.

Sono già aperte le iscrizioni per il prossimo corso in partenza a giugno. Chiunque fosse interessato, può presentare la propria candidatura su www.develhope.co e partecipare alle selezioni.

Develhope è una scuola di coding e al tempo stesso una software house. Fondata a Palermo nel 2019 da Massimiliano Costa, Sasa Sekulic e Alessandro Balsamo si pone come obiettivo quello di sviluppare capitale umano in 6 mesi e inserirlo all’interno del proprio progetto di sviluppo e nel proprio network di partner e progetti di livello nazionale ed internazionale. Develhope ha scelto di partire dal Sud Italia dove ci sono le energie che servono a scrivere nuove pagine per lo sviluppo di un domani migliore. Attraverso la scrittura di codice Develhope punta a creare impatto sociale, dando una spinta ad un cambiamento urgente e necessario verso una crescita sostenibile e fornendo nuove opportunità ai ragazzi e alle ragazze che vogliano apprendere una professione e migliorare la propria vita.

