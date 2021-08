Dal 26 agosto al 2 settembre, Lush Napoli celebra la Giornata Internazionale del Cane

Napoli, 19 agosto 2021 – Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, celebra a Napoli la Giornata Internazionale del Cane promuovendo un dialogo sul tema del randagismo per sensibilizzare al tema del benessere degli animali abbandonati e promuovere le adozioni dai canili.

Dal 26 agosto al 2 settembre il negozio Lush di Napoli devolverà l’intero ricavato delle vendite della crema mani e corpo Charity Pot a favore di Abeta Onlus e il Rifugio di Charly, associazioni attivie nel territorio locale per difendere i diritti dei cani abbandonati. I volontari delle due associazioni affiancheranno lo staff del negozio Lush Napoli in attività e iniziative online e condivideranno informazioni utili sul fenomeno del randagismo, sulle loro attività e sulla possibilità di adozione dei cani abbandonati.

La sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani e la promozione dell’adozione di animali senza famiglia sono i principali obiettivi della Giornata Internazionale del Cane, nata nel 2004 per celebrare e dedicare attenzione all’animale da compagnia per eccellenza. Si ritiene che, a livello globale, il numero dei cani sia di circa 900 milioni e secondo stime dell’OMS, 200 milioni di essi sarebbero randagi.

Il fenomeno del randagismo

La lotta al randagismo nel nostro Paese è ancora tutta da combattere. I dati del 2020 sul randagismo in Italia, condivisi dal Ministero della Salute, registrano 76.192 ingressi in canili sanitari, 42.665 in canili rifugio e 42.360 adozioni di cani randagi. Nella sola Campania, lo scorso anno, sono stati accolti nei canili 14.055 animali a fronte di 7.106 adozioni canine.

Un fenomeno diffuso soprattutto in alcune regioni, dove prosperano colonie di cani randagi e dove gli abbandoni di animali domestici si intensificano nel periodo estivo o in concomitanza con l’apertura della stagione di caccia. Oltre al disagio e alle condizioni precarie in cui vivono i cani di strada, che a volte rischiano la vita, il fenomeno del randagismo comporta anche problemi di sicurezza, come a possibilità di incidenti stradali e di igiene pubblica. L’esigenza di dare ricovero a questi animali e di trovar loro una famiglia pronta all’adozione è quindi sempre più urgente.

Charity Pot: una crema buona

Il sostegno alle piccole associazioni sta da sempre a cuore a Lush e oggi più che mai è importante continuare a finanziare i piccoli attivisti e associazioni locali che stanno guidando il cambiamento per la difesa degli animali, come in occasione della Giornata Internazionale del Cane, dei diritti umani e dell’ambiente.

La crema mani e corpo Charity Pot è il simbolo dell’impegno etico del brand: tutti i proventi delle vendite sono infatti devoluti a favore di piccole organizzazioni etiche per sostenere il loro lavoro sul campo. La crema Charity Pot è disponibile anche nel formato coin: una piccola crema solida, nuda, vegana e auto conservante, dal grande potere idratante e ammorbidente, formulata con burri vegetali che si prendono cura della pelle, con anche effetti benefici lungo tutta la filiera produttiva.

Lush Napoli dal 26 agosto al 2 settembre sosterrà le associazioni Abeta e Il rifugio di Charly e coinvolgerà i clienti in attività di educazione e informazione online.

Abeta si occupa dell’accudimento dei cani ospitati presso l’ufficio Tutela e Benessere del Comune di Portici mentre Il rifugio di Charly è operativo nella zona di Acerra e provincia di Napoli da oltre un decennio.

Le due associazioni svolgono attività di promozione delle adozioni di cani e gatti randagi vaganti sul territorio e dei relativi stalli nell’attesa di reperire una famiglia adottante, effettuano campagne di sterilizzazione dei cani e dei gatti per una corretta gestione del fenomeno del randagismo e svolgono attività di accudimento e monitoraggio di colonie feline.

Lucia Barone, Store Manager Lush Napoli commenta: “L’estate è la stagione in cui si registra il maggior numero di abbandoni di animali domestici, un fenomeno che va ad aggravare il già critico problema del randagismo. Sono molti gli animali, domestici e non, che vagano per le strade in cerca di cibo, riparo e affetto. Siamo felici di supportare Abeta e Il rifugio di Charly e farci portavoce di un messaggio così importante. Grazie a Charity Pot e alla sensibilità dei nostri clienti speriamo di aiutare tanti cani a vivere in condizioni migliori e trovare l’affetto di una nuova famiglia.”

ABETA ONLUS

Abeta nasce nel 2010 a Portici (Na) con lo scopo di tutelare e perseguire il benessere degli animali svolgendo attività di prevenzione alle nascite, informazione sulla corretta relazione con essi e monitoraggio dei vaganti. Abeta è incaricata dell’accudimento dei cani ospitati presso l’ufficio Tutela e Benessere del Comune di Portici e nell’arco di tutto l’anno promuove l’adozione di cani e gatti randagi salvati dalla strada.

IL RIFUGIO DI CHARLIE

L'associazione ll rifugio di Charly nasce da un sogno, quello di aiutare gli animali feriti o in difficoltà incontrati sul proprio cammino da Rossella La Barbera e Giacomo Veneruso (i capostipite) ai quali si sono aggiunti in seguito Stefania Capuano ed Emily Ouse. In circa 10 anni di attività, contando solo sulle proprie forze e quelle di amici e sostenitori, hanno curato ed affidato circa 900 cani, oltre a gatti ed altri piccoli animali salvati dalle situazioni più disparate soprattutto nella provincia di Napoli, dove gli abbandoni ed il randagismo sono una vera e propria piaga.

LUSH

