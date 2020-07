Fuga dalla folla: dall’Isola d’Elba alla Reggia di Caserta, 8 mete italiane tutte da scoprire quest’estate secondo Volagratis.com

Per i viaggiatori questa del 2020 sarà un’estate insolita e in molti sceglieranno di rimanere all’interno dei confini italiani per andare alla scoperta delle tante meraviglie del Bel Paese. A rivelarlo sono i dati raccolti da Volagratis.com, dai quali emerge che le prenotazioni domestiche quest’anno hanno superato il 68%; un dato ancora più significativo se paragonato a quello del 2019, quando avevano raggiunto appena il 27%. Per venire incontro ai viaggiatori che ancora non hanno prenotato e vogliono trascorrere le loro vacanze lontani dalla folla, Volagratis.com ha selezionato 8 destinazioni italiane spesso solo sfiorate dai classici itinerari turistici o immerse nella natura e tutte da vivere, che sia solo per un weekend o per un’intera settimana: dalle montagne del Trentino fino a quelle della Sila, passando per Alghero e Caserta.

Per un weekend in montagna: Trento, Trentino-Alto Adige

Immersa tra le Alpi, la provincia di Trento è ricca di percorsi naturalistici, tutti diversi per difficoltà, panorami e tematiche. Il sentiero che collega il Rifugio Maranza a Cima La Marzola, per esempio, regala una vista splendida sulla città e sulla Valle dell’Adige, mentre il Sentiero dei cento scalini sul Monte Celva, adatto anche ai bambini, è un vero e proprio percorso storico tra forti, osservatori e fuciliere delle Prima Guerra Mondiale.

Soggiorno di 3 notti in hotel a Trento a partire da 250 euro (camera doppia) ad agosto

Per un weekend in città: Caserta, Campania

Nota per ospitare la Reggia Borbonica da molti definita la “Versailles d’Italia”, Caserta è una gemma del sud, ricca di arte e di storia nel quale perdersi e meravigliarsi passo dopo passo: dal borgo medievale di Casertavecchia fino all’Abbazia di San Pietro ad Montes.

Soggiorno di 2 notti in hotel a Caserta a partire da 147 euro (camera doppia) ad agosto

Per un weekend tra mare e cultura: Alghero, Sardegna

Capoluogo della Riviera del Corallo, Alghero è una città che rivela una cultura ricchissima, di cui sono testimonianza la necropoli di Anghelu Ruju e la villa romana di Santa Imbenia. Senza dimenticare il mare limpido della Sardegna: da non perdere la falesia di Capo Caccio e le Grotte di Nettuno, famose per le loro piscine e formazioni calcaree.

Soggiorno di 3 notti in hotel ad Alghero a partire da 220 euro (camera doppia) ad agosto

Per cinque giorni tra lago e arte: Lago Trasimeno, Umbria

Il territorio del Lago Trasimeno, con i suoi parchi e i suoi piccoli borghi, mette d’accordo gli amanti della natura e quelli dell’arte che vogliono trascorrere qualche giorno lontano dalla folla. Il Parco Regionale ospita sentieri da percorrere in bicicletta o a piedi e aree perfette per il birdwatching come l’Oasi La Valle, mentre la zona circostante è costellata di chiese, palazzi e castelli, tra cui la suggestiva Rocca del Leone.

Soggiorno di 4 notti in hotel a Perugia a partire da 200 euro (camera doppia) a settembre

Per cinque giorni in montagna: La Sila, Calabria

Il Parco Nazionale della Sila è tra le aree naturali più importanti del Paese: qui ci si può dedicare al birdwatching, per ammirare dal vivo falchi migratori e barbagianni, si può andare alla scoperta dei canyon scavati dall’acqua dei torrenti o seguire i numerosi sentieri in mountain bike o a cavallo. Per un viaggio nel tempo, invece, si può salire a bordo del trenino storico del Parco.

Soggiorno di 4 notti in hotel a Crotone a partire da 360 euro (camera doppia) a settembre

Per una settimana tra sport e natura: Isola d’Elba, Toscana

Protagonista del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, l’Isola d’Elba è la destinazione ideale per chi vuole trascorrere una settimana in mezzo alla natura. Gli amanti dello sport possono fare trekking lungo le pendici del Monte Capanne e poi ammirare l’isola dall’alto in parapendio, scoprire le sue coste con il kayak o immergersi nelle profondità marine. Chi è alla ricerca del relax, invece, può stendersi al sole sulla spiaggia di La Biodola o di Cavoli, la più lunga dell’isola. Per assicurarsi una gita in un luogo incontaminato e lontano dalla folla c’è inoltre l’Isola di Pianosa, raggiungibile dall’Isola d’Elba ma solo con visite guidate a numero chiuso.

Volo e soggiorno di 7 notti all’Isola d’Elba a partire da 540 euro/persona a settembre

Per una settimana o dieci giorni tra mare e tradizione: Pantelleria, Sicilia

Nota anche come la “perla nera del Mediterraneo” per la sua origine vulcanica e i suoi paesaggi lunari, Pantelleria è ricca di tradizioni antichissime e di angoli di natura incontaminata. Tra terme naturali, grotte e calette nelle quali rilassarsi lontano dalla folla, l’isola ospita anche un castello medievale realizzato in pietra lavica e vitigni unici nel loro genere che donano vini dolcissimi come lo Zibibbo, vera eccellenza del territorio.

Volo e soggiorno di 7 notti a Pantelleria a partire da 512 euro/persona a settembre

Covid-19: Travel Safe Algorithm e la classifica di Volagratis.com per viaggiare in sicurezza anche all’estero

Per chi, invece, ha voglia di varcare i confini, Volagratis.com ha creato anche una speciale classifica con le 10 destinazioni possibili per i viaggiatori italiani, realizzata grazie ad uno speciale algoritmo che permette di individuare i luoghi più sicuri da raggiungere ma allo stesso tempo più belli da scoprire nei prossimi mesi. La classifica di Volagratis.com, che viene regolarmente aggiornata sulla pagina dedicata, si basa su un indice calcolato – grazie ad un nuovo algoritmo (Travel Safe Algorithm) – a partire da un punteggio di sicurezza (che ha un peso del 60%) e un punteggio di interesse turistico per ciascuna destinazione (che vale invece il restante 40%).

Il punteggio di sicurezza considera per ciascun Paese la situazione attuale e la previsione dei contagi da Covid-19, la qualità del sistema sanitario e la distanza della destinazione dal paese di partenza.

Il punteggio di interesse turistico prende invece in considerazione il numero di hotel disponibili, la popolarità della destinazione in giugno, luglio e agosto e il numero di siti UNESCO.

Tra le destinazioni suggerite da Volagratis.com emergono Slovenia, Germania e Spagna, ma anche Cipro, Grecia e Montenegro, per le quali è necessario preparare documenti appositi o avere effettuato il test Covid-19 con esito negativo.

