Gigi D’Alessio presenta il concerto-evento dedicato ai suoi 30 anni di carriera: «Volevo fare uno spettacolo importante per la mia città»

Napoli, 15 giugno 2022 – In mattina si è svolta la conferenza stampa in presenza nella Sala Francesco De Sanctis al Palazzo Santa Lucia (Regione Campania) a Napoli (e in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della Regione Campania) di presentazione di “Uno come te – 30 anni insieme”, il concerto-evento – in programma il 17 e il 18 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli – dedicato ai primi 30 anni di musica di Gigi D’Alessio.

Presenti all’incontro con la stampa: Gigi D’Alessio, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il vicedirettore di Raiuno Fasulo.

«L’alternativa era festeggiare i 30 anni di carriera allo stadio, io volevo fare uno spettacolo importante per la mia città, perchè qui c’è la mia gente che mi ha sempre difeso, perchè all’inizio ci sono tanti pregiudizi».





Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco: Fiorello con cui farà un omaggio al maestro Carosone, Eros Ramazzotti, Amadeus, Vanessa Incontrada, Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Fiorella Mannoia, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luchè, il dj Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, LDA, Lele Blade, MV Killa, Samuray Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi, Ivan Granatino (e altri non annunciati…).



Come ha puntualizzato il cantante napoletano: «Nel corso del concerto omaggerò i grandi della mia città che mi hanno dato tanto: Mario Merola, Totò, Carosone, Maradona e Dalla bolognese di nascita ma napoletano d’adozione».



Ci sarà anche un momento particolare in cui Gigi D’Alessio si trasferirà nel vicino Teatro San Carlo dove, accompagnato da un’orchestra tutta al femminile, proporrà la sua «Non Dirgli mai».



Tanta musica e non solo. Infatti, approfittando del sodalizio con la Rai, che trasmetterà l’evento, sarà anche una buona occasione per promuovere Napoli e la Campania attraverso il lancio di “5 cartoline”.





Come ha concluso Vincenzo De Luca: «Questa è innanzitutto una festa di Gigi D’Alessio per i suoi 30 anni di protagonismo nel mondo dello spettacolo, che significano che siamo di fronte a un artista assoluto, e il fatto che sia napoletano ci inorgoglisce. Lui ha anche una grande umanità, una grande carica di valori e sentimento, 30 anni sono veramente una grande storia. Come Regione utilizzeremo questa occasione di grande visibilità per promuovere le nostre bellezze straordinarie».

Tra queste, anche una dedicata allo splendore dei templi di Paestum.

Con il supporto di RAI per il Sociale, durante la diretta del concerto evento sarà promossa la raccolta fondi straordinaria con il numero solidale 45592, lanciata dalla Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli, per accogliere e curare i bambini affetti da patologie gravi provenienti dall’Ucraina.

Dopo la data SOLD OUT del 17 giugno, Gigi D’Alessio tornerà sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli il giorno seguente, sabato 18 giugno, per continuare a festeggiare con il pubblico che in questi anni lo ha sempre amato e supportato.

Nel luogo simbolo della sua città, scaldato dal grande abbraccio del pubblico, Gigi emozionerà e coinvolgerà i suoi fan con tutto il suo amore, alternando note e parole, raccontando le fasi della sua vita e carriera, dai suoi primi passi in musica, alle sue cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, fino ad arrivare al successo ottenuto in America e Sud America, ricordando gli incontri più importanti e anche i momenti più “difficili”, professionali e non, della sua vita.

“UNO COME TE – Trent’anni insieme” è prodotto da GGD, Friends & Partners e Arcobaleno Tre.

I biglietti per il live del 18 giugno sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.





Articolo e foto, Rosy Merola