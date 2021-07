La Casearia Carpenedo, il BLU61 vola in business con Brussels Airlines

Camalò di Povegliano (Treviso), 20 luglio 2021 – C’è anche il Blu61® de La Casearia Carpenedo, unico formaggio italiano in carta, nella speciale selezione gastronomica curata dallo chef belga Tim Boury, patròn dell’omonimo ristorante Boury, due stelle Michelin, per il menù della business class di Brussels Airlines. Una scelta accurata di eccellenze, con una particolare attenzione alla stagionalità e regionalità, per offrire ai clienti della compagnia di bandiera belga assaggi stellati e un’esperienza di alto livello, in un tripudio di sapori ed eleganza.

“Siamo davvero onorati per questa scelta – commenta Alessandro Carpenedo – per noi un segnale importante che rinnova l’entusiasmo con cui lavoriamo, per continuare orgogliosamente ad essere ambasciatori di eccellenza italiana nel mondo.”

Il Blu61®, che quest’anno celebra i suoi 10 anni, fa parte della gamma di esclusivi prodotti caseari dell’azienda trevigiana, riconosciuta come primo laboratorio di affinamento di formaggi in Italia.

È un erborinato di latte vaccino affinato al Raboso Passito e accompagnato da pregiati cranberries in crosta. La sua pasta si presenta cremosa, con diffuse venature di colore blu dovute all’ erborinatura. È peculiare per la sua eleganza ed armonia: ha un gusto intenso, deciso, equilibrato dal sentore dolce tipico del Raboso passito e queste note, mai invasive, si sposano mirabilmente con i sentori di latte e con l’erborinatura. Ottimo a fine pasto per la sua unicità è ideale abbinato con vini passiti da uve rosse.

La Casearia Carpenedo

La Casearia Carpenedo, riconosciuta come primo laboratorio di affinamento di formaggi in Italia, nasce dalla grande visione creativa del suo fondatore Antonio Carpenedo, fin da bambino animato da una fortissima passione. Quella sviluppata da Carpenedo, lavorando materie prime selezionate con cura e regalando profumi e sentori unici, è una vera e propria arte, una narrazione ogni volta diversa, frutto di una estrema sensibilità e amore per la famiglia e per la vita. La storia dell’azienda ha inizio nei primi del 1900 quando suo padre Ernesto Carpenedo iniziò come “casoin” (in dialetto veneto, pizzicagnolo), in un negozio di alimentari a Preganziol (Treviso). Il figlio cresce nella bottega del padre e negli anni ’60 inizia a gestire un piccolo caseificio in provincia di Treviso dove con l’aiuto di un amico tecnico casaro impara l’arte del formaggio da autodidatta. Nel 1965 Antonio fu uno dei primi ad esportare fuori dalla provincia di Treviso e poi in altre regioni la “Casata Carpenedo” oggi conosciuta ed apprezzata come Casatella Trevigiana Dop. Il ’76 segna l’inizio di un’altra avvincente sfida, quella di affinatore, con la riscoperta di un’antica tradizione contadina della zona del Piave, ossia riporre il formaggio sotto le vinacce durante la vendemmia. Fu allora che si iniziarono a produrre le prime forme di formaggio affinato in vino e vinaccia con il nome di Ubriaco, che divenne un marchio registrato di proprietà esclusiva dell’azienda. Da allora Antonio esprime a pieno la sua innata creatività e forte visione trasformando l’azienda nel primo laboratorio di affinamento caseario riconosciuto in Italia. Dall’utilizzo delle vinacce, passa alla sperimentazione di nuovi ingredienti come fieno, foglie di noce, pepe, spezie, birra, liquori e molti altri che oggi compongono il vasto repertorio dei “Formaggi di Cantina”. Oggi l’azienda è guidata dai figli Ernesto, Direttore di Produzione ed Alessandro, Direttore Commerciale che con grande impegno e caparbietà sono riusciti ad inserirsi nel mercato internazionale, tanto che i loro prodotti oggi sono presenti in 25 paesi nel mondo.