Perugia, “Grazie di cuore”: una targa per rendere omaggio ai lavoratori delle pulizie d’Italia per l’impegno durante la pandemia

Perugia, 18 ottobre 2021 – “Grazie di cuore a tutti gli operatori di servizi e pulizia ospedaliera per l’impegno profuso durante l’emergenza pandemica”. Con queste poche e semplici parole, incise sulle due targhe commemorative consegnata ai 400 lavoratori presenti all’evento “Grazie di Cuore” dalla Regione Umbria, il Gruppo La Cascina Cooperativa ha voluto ricordare l’impegno, l’abnegazione e la professionalità degli oltre 200.000 operatori in tutta Italia durante i difficili mesi dell’emergenza sanitaria. Ad accogliere l’invito della cooperativa sono state le istituzioni regionali, cittadine e religiose della Regione oltre ai direttori delle aziende ospedaliere locali.

L’evento, ospitato presso il Castello di Ramazzano a Perugia, è stato inaugurato da un’esibizione del Piceno Pop Chorus, coro marchigiano composto da 70 artisti che ha reinterpretato, a cappella, brani italiani e internazionali.

Alla fine della performance, la Regione Umbria ha consegnato a Pasquale Chiarelli, direttore generale dell’ospedale Santa Maria di Terni, e Pietro Manzi, direttore del servizio di “Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri” dell’A.O. di Perugia, le due targhe simboliche realizzate da La Cascina Global Service e dalla Ducops. Targhe che nei giorni seguenti saranno poi affisse all’interno dei nosocomi a ricordo del lavoro degli addetti alle pulizie.

Inoltre a tutti i partecipanti sono state consegnate delle pergamene per ringraziarli dell’impegno e della professionalità.

“Il nostro gesto è nato così, spontaneamente. Come del resto è venuto spontaneo per tutti i lavoratori delle pulizie non interrompere un servizio essenziale, nonostante la paura e l’incertezza soprattutto nei primi mesi della pandemia”, spiega a margine della cerimonia Vincenzo Bottone, responsabile della Cascina Global Service per l’Umbria, le Marche e l’Abruzzo. “A loro siamo tutti grati perché hanno rafforzato l’impegno, assicurando così ogni giorno negli ospedali le migliori condizioni affinché medici e infermieri potessero prendersi cura dei pazienti in ambienti salubri e sanificati, anche quando era scarsa la reperibilità di dispositivi di protezione individuale come mascherine o guanti”. “Soprattutto con l’aiuto delle istituzioni, della Protezione civile e delle aziende – conclude il manager del Gruppo La Cascina Cooperativa – si è riusciti in breve tempo a equipaggiarli con tutti gli accessori necessari per la tutela della propria salute”.