Piaggine (SA): sospeso il mercato domenicale e prese altre misure per la prevenzione del virus COVID-19

Piaggine (SA), 7 marzo 2020 – In linea con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 04.03.2020 – contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus – il Comune di Piaggine, guidato dal sindaco Guglielmo Vairo, ha disposto importanti misure per la prevenzione del diffondersi del virus COVID-19.

Nello specifico, come si legge nell’ordinanza, il Comune ha deciso di sospendere il mercato domenicale. Inoltre, come misure preventive, l’Amministrazione comunale raccomanda che in tutti gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde, ecc.) o che svolgono attività al pubblico (banche, ufficio postale, farmacia, ecc.) vengano messe a disposizioni soluzioni idroalcoliche per la disinfestazione delle mani e che vengano adottate tutte le misure necessarie ad evitare assembramenti al fine di ridurre il rischio di contagio.

Nel diffondere tali disposizioni, il sindaco Guglielmo Vairo ha chiesto ai suoi concittadini la massima collaborazione da parte di tutti: «Ognuno deve fare il suo. Non dobbiamo mai perdere la lucidità, soprattutto in circostanze di emergenza consapevoli che siamo tutti soggetti a rischio, se non rispettiamo le misure di prevenzione». Il Primo cittadino, altresì, ha puntualizzando: «A Piaggine stiamo avendo un atteggiamento maturo. C’è chi ha deciso di rimanere nella propria sede di lavoro o studio per precauzione e chi è rientrato in paese trovando qualche ragionevole “resistenza”, ma nessun episodio di “isterismo”. In Italia, l’emergenza sta funzionando bene ed al Sud, da un punto di vista sociale, c’è ancora una rete che ci protegge, nonostante amiamo sminuire tutto ciò che è “nostrano”».

A tal riguardo, il sindaco Guglielmo Vairo ha espresso parole di vicinanza e di ringraziamento nei confronti di tutto il personale sanitario del comprensorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni: «Vorrei ringraziare tutto il personale medico che sta lavorando in condizioni critiche. In alcuni ospedali senza nemmeno i DPI. Inoltre una menzione particolare vorrei farla nei confronti dell’amico Francesco Vairo, giovane medico di origini piagginesi che trascorre le sue vacanze a Piaggine. Quest’ultimo fa parte del gruppo di lavoro dello Spallanzani aRoma».

Nello specifico, il dottor Francesco Vairo fa parte del Seresmi (Servizio Regionale per Epidemiologia, Sorveglianza e Controllo delle Malattie Infettive) guidato dalla dottoressa Paola Scognamiglio. Questi ultimi, insieme ai dottori Alessandra Barca; Enrico Di Rosa; Giuseppe Spiga; Antonio Miglietta; Stefania Iannazzo e Domenico Ientile, fanno parte della task force di medici ed esperti – i «cacciatori di virus», come sono stati soprannominati al nono piano della sede della Regione Lazio – che da settimane è in impegnata in prima linea nell’individuazione e nella verifica di tutti i casi a rischio. «Il nostro fiore all’occhiello», come li ha definiti l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Rosy Merola