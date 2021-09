Presentati i “Seat Music Awards” 2021: «Una festa di ripartenza con i protagonisti della televisione italiana»

Presentata oggi – in video conferenza stampa (via Zoom) – la quindicesima edizione dei Music Awards. Denominati per il terzo anno consecutivo Seat Music Awards, le due serate evento si svolgeranno giovedì 9 settembre e venerdì 10 settembre all’Arena di Verona e in diretta in prima serata su RAI 1. A condurli per il decimo anno consecutivo in coppia, Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Presenti all’incontro con la stampa, oltre alla già citata coppia di conduttori: Federico Sboarina, Sindaco di Verona; Stefano Coletta, Direttore Rai 1; Claudio Fasulo, Vice Direttore Rai1; Ferdinando Salzano, Friends&Partners; Gianmarco Mazzi, Arena di Verona srl; Paola Marchesini, Direttrice Radio2; Marco Pontini, Vice Presidente Radio Italia; Pierantonio Vianello, Direttore SEAT Italia; Gian Paolo Tagliavia, A.D. Rai Pubblicità e Nek, a cui è stato affidato – per il secondo anno consecutivo – un terzo speciale appuntamento in onda domenica 12 settembre alle ore 16.30 su Rai 1: “Seat Music Awards – Disco Estate”. Compagna di viaggio di Filippo Neviani (in arte Nek, ndr) in tale speciale, Michela Giraud.

«Ci saranno tantissimi artisti del mondo musicale, televisivo e cinematografico. Sarà una gran festa che consolida la ripartenza dello scorso anno. Questa edizione sarà interamente dedicata a Raffaella Carrà», così Carlo Conti è entrato nel merito dell’evento, aggiungendo qualche altra anticipazione: «Sono molto felice che ci sia anche Loretta Goggi, che quest’anno festeggia i quarant’anni di “Maledetta Primavera”. Inoltre, sono orgoglioso di dare un premio a Maria De Filippi e Amadeus».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Vanessa Incontrada: «Per Carlo e per me sarà una grande festa tra amici sul palcoscenico. Improvviseremo quasi tutto. Di solito, nelle edizioni precedenti, i grandi protagonisti erano soltanto gli artisti musicali. Quest’anno, invece, ci sono anche attori, conduttori, comici. Questo mi rende molto felice perché lancia un messaggio importante: qualsiasi mondo artistico si può mischiare».

In merito al i dieci anni di conduzione insieme come coppia, la Incontrada ha sottolineato: «Tra me e Carlo c’è un rapporto di grande stima e amicizia. Il nostro rapporto sul palcoscenico, va oltre il lavoro e penso che questo si percepisca. Per me i Seat Music Awards sono diventati casa».

Per quanto concerne il contenitore speciale “Seat Music Awards – Disco Estate”, Nek ha spiegato che ci saranno anche artisti alternativi che presenteranno progetti nuovi. «È un progetto che si concentra sull’estate. Anche del passato. Ripercorreremo i tormentoni delle stagioni passate perché – puntualizza Nek – la musica rende speciale l’estate. Mai come in questo periodo la musica è stata vicino a tutti». Tra gli artisti previsti nell’appuntamento del 12 settembre: Paolo Belli, Michele Bravi, Red Cazian, Clementino, Coma_Cose, Gaia, Gaudiano, Enrico Nigiotti, Matteo Romano, Federico Rossi, Sottotono.

«È un evento trasversale che mette insieme i diversi protagonisti della televisione italiana. Sarà una festa di ripartenza. I Seat Music Awards regaleranno al pubblico due serate divertenti e di grande qualità», ha concluso Stefano Coletta, Direttore Rai 1.

Oltre a dedicare le due serate alla regina del varietà, Raffaella Carrà, e all’omaggio ai 40 anni di “Maledetta Primavera”, ci saranno altri due tributi: uno dedicato a Gino Strada ad opera di Fiorella Mannoia, a lui particolarmente legata e un altro Stefano D’Orazio dei Pooh.

Un altro momento speciale dei Seat Music Awards, nella serata del 9 settembre, sarà dedicato ad Andra Bocelli e alla fondazione che porta il suo nome, Andrea Bocelli Foundation, che quest’anno festeggia 10 anni di attività. In particolare, la serata sarà dedicata alla raccolta fondi con un numero solidale 45516 (chiamate da numero fisso o sms da mobile) per il nuovo progetto di ricostruzione zone sisma 2016 che l’ABF porterà avanti nella comunità di San Ginesio nelle Marche per ricostruire l’IPSIA “R. Frau” in favore di tanti giovani cittadini di domani.

In termini di numeri, saranno più di ottanta gli artisti che saliranno sul palco nel corso delle due serate. Nello specifico, il 9 settembre si alterneranno: ALESSANDRA AMOROSO, AMADEUS, CLAUDIO BAGLIONI, ORIETTA BERTI, ALESSANDRO CATTELAN, ANTONELLA CLERICI, PAOLA CORTELLESI, GIGI D’ALESSIO, MARIA DE FILIPPI, ROBY FACCHINETTI, DODI BATTAGLIA, RED CANZIAN, MARCO GIALLINI, IL VOLO, JERRY CALÀ, ACHILLE LAURO, LIGABUE, MADAME, MAHMOOD & ELISA, FIORELLA MANNOIA, MARRACASH, MARCO MASINI, MECNA, MARCO MENGONI, FRANCESCA MICHIELIN, GIORGIO PANARIELLO, MASSIMO PERICOLO, PIO E AMEDEO, PSICOLOGI, PURPLE DISCO MACHINE, RANDOM, SAMUEL, SANGIOVANNI, AKA 7EVEN, ALESSANDRO SIANI, ZUCCHERO.

Venerdì 10 settembre saranno presenti sul palco: ANNALISA, ELEONORA ABBAGNATO, AUTOGOL DJ MATRIX FEAT. ARISA E LUDWIG, BABY K, LOREDANA BERTÈ, BLANCO, BOOMDABASH, CAPO PLAZA, COLAPESCE e DIMARTINO, DEDDY, FRED DE PALMA, DIODATO, EMMA, EMIS KILLA & JAKE LA FURIA, ERNIA, FRANCESCO GABBANI, LORETTA GOGGI, GUÈ PEQUENO, IL TRE, IRAMA, ELETTRA LAMBORGHINI, MACE, NEGRAMARO, NOEMI & CARL BRAVE, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RKOMI, ROCCO HUNT & ANA MENA, FEDERICO ROSSI, MARA SATTEI, SHABLO, SHADE, TAKAGI&KETRA & GIUSY FERRERI, TANCREDI.

Dopo l’edizione del 2000, gli artisti tornano ad essere premiati per i loro maggiori successi discografici: gli album ORO, PLATINO e MULTIPLATINO e i singoli MULTIPLATINO certificati tra giugno 2020 e agosto 2021. Inoltre, l’ARENA DI VERONA assegnerà i PREMI DIVA: speciali riconoscimenti agli artisti che hanno stretto uno particolare legame con la città che, come di consueto, ospita i Seat Music Awards.

Infine, i biglietti per assistere all’evento SEAT MUSIC AWARDS 2021 sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, www.vivaticket.com e nei punti di vendita abituali.

Rai Radio 2 e Radio Italia sono le radio ufficiali dei SEAT MUSIC AWARDS 2021.

I SEAT MUSIC AWARDS sono organizzati e prodotti da Friends&Partners, Live Nation e Vivo Concerti, in collaborazione con Arena di Verona Srl e Gianmarco Mazzi.