Capodanno Milano 2021 è “Pensieri illuminati”, un’opera tra arte visiva, musica e prosa da vivere in streaming

Milano, 18 dicembre 2020 – È un Capodanno diverso quello che questi tempi ci impongono e il Comune di Milano ha voluto trovare un modo per segnare il passaggio tra un 2020 carico di difficoltà e un 2021 pieno di speranze, condividendo un momento d’arte e musica di grande suggestione in cui i pensieri di tutti potranno essere protagonisti, grazie a un progetto artistico multimediale aperto ai cittadini e ideato per una visione in streaming nelle proprie case, nel pieno rispetto delle limitazioni causate dalla pandemia.

Un progetto che permette a tutti di partecipare ‘a distanza’, lasciando un proprio messaggio che si trasformerà durante la serata in un “pensiero illuminato”. A partire da oggi, chiunque è invitato a partecipare attraverso il sito www.pensierilluminatimilano.it dedicato: ognuno di voi potrà scrivere dei pensieri ispirati al Creato, all’Umanità e al Futuro, brevi e semplici come un tweet.

Il risultato finale sarà una narrazione collettiva trasformata dall’artista Felice Limosani in grafica generativa e pixel luminosi, per essere proiettati come forme e movimenti emozionali. Un’esperienza resa unica dalla musica diretta dal Maestro Beatrice Venezi, eseguita dell’Orchestra ‘I Pomeriggi Musicali’ e dalla drammaturgia messa in scena dalla Civica Scuola di Teatro ‘Paolo Grassi’ – Fondazione Milano. La mezzanotte sarà scandita da una video installazione narrata da Alessandro Preziosi, grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo.

Promosso dal Comune di Milano e prodotto con Videomobile e Area 62, con la regia di Marco Boarino, Pensieri Illuminati è un progetto di Felice Limosani e Beatrice Venezi pensato come un’opera d’arte totale, visibile esclusivamente in streaming.

FELICE LIMOSANI

Artista riconosciuto in ambito internazionale, interprete e innovatore delle Digital Humanities.

Nel 2001 ha fondato la start-up SKYBAR wireless lifestyle support per Nokia, anticipando il fenomeno della messaggiante multimediale. Esperto di avanguardie espressive e linguaggi emergenti, lavora con l’idea di integrare discipline umanistiche e cultura digitale, attraverso l’arte e il design, per creare nuovi livelli di conoscenza e interazione tra persone, tecnologie ed esperienze sinestetiche. Il suo studio multidisciplinare è a Firenze, opera con lo status giuridico di Società Benefit, per delineare modelli inediti di valorizzazione del patrimonio culturale, anche a supporto di differenti contesti sociali e della sostenibilità ambientale.

I lavori spaziano dalle installazioni artistiche, alla costruzione di ambienti immersivi fisici e virtuali fino alla cura di progetti benefit su commissione.

Connette linguaggi estetici e sensoriali con interfacce evolute, tiene conferenze in università e centri studi, collocando il fattore umano al centro delle innovazioni sociali, tecnologiche e culturali. Ha fatto parte del comitato scientifico della Fondazione Matera Capitale della Cultura Europea 2019 e dell’Advisory Board della Fondazione Venezia Museo Multimediale M9. Crea progetti artistici non convenzionali, in Italia e nel mondo, per istituzioni culturali, museali, fondazioni, gallerie e prestigiosi brand internazionali.

Il saggio Italo Globali (Lupetti, 2014), lo ha inserito tra i principali innovatori italiani nel mondo.

BEATRICE VENEZI

Direttore Principale Ospite dell’Orchestra della Toscana e Direttore Principale dell’Orchestra Milano Classica, è membro della Consulta Femminile del Pontificio Consiglio per la Cultura per il triennio 2019-2021, è tra i Direttori d’Orchestra riconosciuti a livello internazionale: dal Giappone alla Bielorussia, dal Portogallo al Libano, dal Canada all’Argentina, dagli Stati Uniti all’Armenia. Ha collaborato con grandi interpreti di fama internazionale come Bruno Canino, Stefan Milenkovich, Valentina Lisitsa, Carla Fracci, Andrea Bocelli, e con orchestre prestigiose come l’Orchestra del Teatro La Fenice, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e la New Japan Philharmonic.

Nel 2021 sono previsti i debutti con l’Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, con la OSESP e con Nagoya Philharmonic, all’Opéra-Théâtre de Metz Métropole e all’Opera Holland Park.

Diversi i riconoscimenti ottenuti per le sue capacità artistiche e per l’impegno per la diffusione della cultura musicale nelle giovani generazioni, tra cui lo storico premio Scala d’Oro, ricevuto nel 2017, e il Premio Leonia per l’Audacia, ricevuto nel 2019.

Nel 2018 Forbes la inserisce tra i 100 giovani leader del futuro sotto i 30 anni.

A ottobre 2019 è uscito in tutto il mondo il suo album di debutto My Journey per Warner Music, dedicato a brani sinfonici di Giacomo Puccini registrati al Teatro del Giglio di Lucca con l’Orchestra della Toscana.

Nell’aprile 2019, per la casa editrice UTET/DeAgostini ha pubblicato Allegro con fuoco, dove racconta perché innamorarsi della musica classica e nel novembre 2020 pubblica Le sorelle di Mozart, dedicato a musiciste geniali e innovative, dimenticate dalla storiografia ufficiale della musica.

MARCO BOARINO

Regista, direttore creativo e artistico multidisciplinare scrive, crea e dirige spettacoli dal vivo in tutto il mondo dal 2005.

Intreccia linguaggi espressivi eterogenei, ibridando arti performative e visive, design e tecnologia, architettura e luce, alla costante ricerca di strade inesplorate.

L’approccio nell’ideazione è teatrale, la scrittura cinematografica, l’esecuzione cross-mediale, con un focus privilegiato sull’interazione tra azione scenica e nuove tecnologie. Al centro di ogni creazione ci sono sempre lo studio, l’approfondimento, il luogo, le persone e la musica, preferibilmente originale.

Cura la direzione artistica di Podcast d’autore, affascinato dalle possibilità espressive di una narrazione sonora esperienziale e immersiva.

Entra in contatto con le Digital Humanities grazie all’incontro con l’artista Felice Limosani.

Ha una consolidata esperienza internazionale nella regia, direzione artistica e creativa di spettacoli di teatro urbano site specific in diretta televisiva mondiale.

Laureato in Storia del Teatro e dello Spettacolo con specializzazione in Antropologia Culturale, insegna stabilmente Regia Teatrale e delle Arti Performative allo IED di Milano. Tra le sue ultime produzioni: Cerimonia di Apertura della XXX Napoli Universiade, Napoli, Stadio San Paolo; tre edizioni di Sharing the Light: primo Festival Internazionale della Luce e delle Arti della Luce dell’Arabia Saudita; Spettacolo di Capodanno di Ho Chi Minh City.