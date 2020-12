Comunicazione: è “made in Italy” il miglior evento B2B al mondo

Roma, 18 dicembre 2020 – Nasce dalla collaborazione tra due eccellenze italiane il premio come miglior evento B2B a livello mondiale. Il riconoscimento della XV edizione BEA World Festival – The International Festival of Events and Live Communication – 2020, infatti, è stato assegnato al progetto “Heroes. Wear your best.”, realizzato da Alphaomega Group, agenzia di comunicazione integrata con base a Roma e Milano, per Arena, azienda italiana leader del settore dei costumi e degli accessori nuoto hi-tech.

Tra il 29 e il 31 ottobre 2019, il progetto “Heroes. Wear your best.” si è sviluppato come un vero e proprio show interattivo, sopra e sotto l’acqua, con l’ausilio della più innovativa tecnologia con effetti scenografici di grande impatto, utilizzando un palco flottante di 150 mq allestito all’interno di una piscina olimpionica nell’atmosfera unica della Piscina dei Mosaici del Foro Italico. L’evento è stato animato da 42 performers tra modelli, ballerini ed atleti professionisti della Nazionale di nuoto sincronizzato e di tuffo dal trampolino che hanno dato “corpo e anima” alla collezione estiva Arena 2020.

Il progetto si aggiudica, inoltre, alla XVII Edizione del BEA Italia:

1° premio per la categoria macro “Eventi BtoB”

2° premio per la categoria “Uso della tecnologia”

3° premio “Grand Prix” come “Miglior Evento Assoluto”

“Siamo molto felici di questo riconoscimento – dichiara Eva Vitali, Consumer and Trade Marketing Director di Arena. L’evento per cui siamo stati premiati – culminato con la sfilata alla piscina del Foro Italico – è la rappresentazione dei valori di Arena: vogliamo avvicinare le persone al nuoto e agli sport acquatici, perché lo sport in acqua fa bene al corpo e alla mente, oltre a riconnetterci con l’elemento naturale più importante in natura. L’evento è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione della Federazione Italiana Nuoto, che ringraziamo, e ad un proficuo lavoro di squadra con Alphaomega, che ha saputo proporre un format che interpretasse al meglio i valori del brand”.

“Per la nostra agenzia – dichiara Alberto Cassone, uno dei soci fondatori di Alphaomega insieme ad Enrico Conforti e Giovanni Cassone – è motivo di grandissimo orgoglio aver concepito e organizzato il miglior evento B2B a livello mondiale grazie alla collaborazione con un top brand come Arena che sa trasmettere passione e innovazione. Si tratta di un riconoscimento di assoluto prestigio per la professionalità, l’impegno, la ricerca continua di tool tecnologici sempre più avanzati, integrati alla creatività della nostra squadra. Un premio che ci spinge a scommettere con fiducia sul futuro. Questo particolare momento ci ha reso ancor più consapevoli che le autentiche emozioni si possano vivere solo in presenza. Per questo, siamo sempre più determinati a puntare sulla qualità e su progetti coinvolgenti e all’avanguardia”.