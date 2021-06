Nasce WOMEN Female Label & Arts, la prima etichetta discografica italiana tutta al femminile!

WOMEN Female Label & Arts, in partnership con Artist First, è un contenitore artistico a 360 gradi che si propone come struttura di comunicazione, ufficio stampa e distribuzione digitale per progetti artistici e forme d’arte nate dalle mani e dalla mente delle donne.

Da oggi è possibile inviare a [email protected] il proprio materiale (sia esso un progetto musicale, un quadro, un libro di poesie o una qualsiasi forma d’arte a cui dare visibilità).

Ogni giorno 8 del mese, WOMEN Female Label & Arts proporrà una o più artiste attraverso il sito, i social e i canali di distribuzione digitale legati al mondo musicale. L’8 luglio 2021 le prime pubblicazioni.

Semplicemente arte e musica… al femminile!