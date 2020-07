ETJCA – Agenzia per il lavoro: più di 200 le opportunità professionali al Sud e nelle Isole 

Milano, 28 luglio 2020 – Sono oltre 200 le opportunità di lavoro nelle regioni del sud e nelle isole offerte da ETJCA – Agenzia per il Lavoro, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player nel settore delle APL, fra contratti in somministrazione e inserimento diretto in azienda.

Puglia, Calabria, Campania, Sicilia, Sardegna, sono le regioni del sud nelle quali ETJCA ricerca la maggior parte dei professionisti nel settore bancario, delle telecomunicazioni, della grande distribuzione e della ristorazione.

In Sardegna la ricerca più importante riguarda il settore bancario, si selezionano infatti 20 operatori di sportello in possesso di una triennale o magistrale in economia, giurisprudenza o scienze politiche. Si ricercano anche professionisti per la grande distribuzione come addetti al banco pescheria, addetti alla cassa e addetti al supermercato in tirocinio. Tra i profili ricercati si segnalano anche autisti pantente C per azienda cliente operante nel settore dei trasporti con pregressa esperienza nella mansione e magazzinieri/cellisti addetti alle consegne.

In Puglia, le filiali di Lecce e Taranto selezionano addetti customer care inbound e outbound con forte propensione ai rapporti interpersonali, doti comunicative e problem solving. Nel settore della ristorazione, invece, si ricercano camerieri, addetti pescheria, baristi, addetti al banco caffetteria e addetti alla cucina.

In Campania la divisione Contact Center & Customer Care di ETJCA ricerca più di 60 operatori con funzioni di vendita teleselling, capacità persuasive, buone conoscenze informatiche, livello di inglese minimo B2 e pregressa esperienza nel teleselling.

Infine, in Sicilia ETJCA ricerca prevalentemente operatori outbound, operatori teleselling, consulente web commerciale e sales account.

Tutte le posizioni aperte sono consultabili sul sito www.etjca.it alla sezione “offerte di lavoro”.

