Art&Finance: le mamme su tela di Vicente Romero Redondo

Art&Finance vuole celebrare la festa della mamma attraverso i dipinti di un pittore spagnolo contemporaneo: Vicente Romero Redondo. Grazie al prevalente uso di colori dalle tinte pastello e alla luminosità che caratterizza le sue opere, Redondo riesce a conferire alle figure femminili – ritratte in ambienti domestici o in idilliaci paesaggi naturali – una connotazione romantica e trasognante. Ecco che in questa sua capacità espressiva di cogliere ed esaltare la grazia femminile, riesce a catturare su tela tutta la bellezza e la dolcezza della maternità. A tal riguardo, come sempre, Art&Finance propone una piccola selezione delle opere dell’artista qui presentato. Future mamme in attesa, mamme che giocano o teneramente intente ad allattare i loro neonati.

Artista: Vicente Romero Redondo

Tecnica: Pastello su carta Ingres

Dimensioni: 65×50 cm

Anno: 2011

Artista: Vicente Romero Redondo

Tecnica: Pastello e acquarello su carta Ingres

Dimensioni: 61×46 cm

Anno: 2009

Artista: Vicente Romero Redondo

Tecnica: Pastello su carta Ingres

Dimensioni: 61×46 cm

Anno: 2008

Artista: Vicente Romero Redondo

Tecnica: Pastello su carta Canson Ingres Vidalon

Dimensioni: 65×50 cm

Anno: 2015





Vicente Romero Redondo – Pittore spagnolo nato a Madrid nel 1956. Nel 1.982 si laurea in scultura presso la Facoltà di Belle Arti di San Fernando a Madrid. Qui acquisisce la tecnica nella pittura ad olio, anche se – per stessa ammissione dell’artista – ha sempre prediletto il pastello in quanto una tecnica più diretta, spontanea, la quale offre l’opportunità di “una delicatezza senza pari”. Così, dopo aver usato separatamente le due tecniche, Vicente Romero Redondo, è riuscito a mettere in atto una tecnica mista olio e pastello, che esalta le caratteristiche di entrambe. Un’altra caratteristica distintiva dell’espressione artistica del pittore spagnolo è il rispetto per il disegno, nucleo e supporto della pittura.

Alcune delle sue esposizioni: 2002 Castelló 120. Madrid 2003 Pizarro. Valencia 2005 Echeberría. San Sebastián 2005 Fons d’Art. Olot 2006 Benedito. Málaga 2008 Benedito. Málaga 2008 Petleys. Londra 2009 Foz. Sitges 2009 Castell de Benedormiens. Platja d’Aro (retrospective) 2009 Benedito. Málaga 2010 Petleys. Londra 2011 Pizarro. Valencia 2012 Benedito. Málaga 2012 Estivales Internationales du pastel à Saint-Florent-le-Vieil. Guest of honour. 2012 Salon International du pastel en Périgord. Guest of honour. 2014 Benedito. Málaga 2015 Ming Gallery, Suzhou. China 2016 A. C. Art Museum Hotel, Beijing. China Esposizioni permanenti: Galerie Michael. Beverly Hills, California Puerta de Alcalá. Madrid

Contatti

Sito: vicenteromero.wordpress.com

Email: [email protected]

Pagina FB: https://www.facebook.com/vicente.romeroredondo

Rosy Merola