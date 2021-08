Il tour europeo di Art&Finance tra le contemporary art galleries, terza tappa: Lugano

Il tour europeo di Art&Finance nel mondo delle gallerie d’arte contemporanea fa la sua terza tappa in Svizzera, in una città che parla italiano: Lugano. Nazione che evidenzia l’influenza italiana e mediterranea anche nell’arte, pur manifestando la sua inclinazione cosmopolita. Di seguito, cinque gallerie d’arte contemporanee selezionate da Art&Finance.

1 –Michela Negrini – [dip] Contemporary Art

Particolarità: Nata nel 2016, [dip] si propone di essere un punto di riferimento sia come spazio d’incontro con artisti riconosciuti sia come spazio per la scoperta di artisti emergenti. Qui, attraverso mostre e dibattiti, la galleria cerca di portare avanti un dialogo di respiro internazionale focalizzato sui temi più attuali della società contemporanea.

2 – Primae Noctis Art Gallery

Particolarità: Fondata nel 2012, Primae Noctis Art Gallery fin dagli esordi ha avuto come fine quello di promuovere e rappresentare artisti e movimenti emergenti che vanno oltre i confini della Svizzera e dell’Europa, attraverso l’organizzazione di mostre e la pubblicazione di libri e cataloghi, avvalendosi sempre dell’aiuto e della collaborazione di curatori e critici locali ed internazionali. Il programma della galleria si focalizza su diversi mercati emergenti dell’arte, in special modo Cina, Sud Est asiatico e Africa, col preciso scopo di analizzare la scena dell’arte contemporanea, complicata e sempre in evoluzione, attirando l’attenzione di musei, istituzioni e collezionisti.

3 – Galleria Monica De Cardenas

Particolarità: Specializzata in arte contemporanea, la Galleria Monica De Cardenas è attiva a Lugano dal 2014, è presente anche a Milano e Zuoz. Fra gli artisti rappresentati si annoverano: Stephan Balkenhol, Franz Gertsch, Craigie Horsefield, Alex Katz, Marisa Merz, Markus Raetz, Christine Streuli, Thomas Struth.

4 – Cortesi Gallery

Particolarità: Fondata nel 2013 dalla famiglia Cortesi, la galleria è specializzata in movimenti artistici europei dagli anni ’50 ad oggi. Nel 2015 la Cortesi Gallery ha aperto una seconda filiale a Mayfair, Londra e due anni dopo ha inaugurato una terza sede a Milano. Oltre a dare spazio ad artisti italiani e internazionali del XX secolo, non si preclude la possibilità di osservare il mondo dell’arte contemporanea. Ogni anno la Cortesi Gallery partecipa a importanti fiere d’arte internazionali, come TEFAF (New York e Maastricht), The Armory Show (New York), Arte Fiera (Bologna), MIART (Milano), Masterpiece (Londra), BRAFA (Bruxelles) e molti altri.

5 – IMAGO Art Galler

Particolarità: Specializzata in arte contemporanea e moderna italiana ed internazionale. La prima IMAGO Art Gallery è stata lanciata nel 2007 nel cuore del centro culturale, storico e artistico di Londra. Nel giugno 2011 IMAGO Art Gallery ha lanciato il suo nuovo showroom nel cuore di Lugano per continuare il prestigioso percorso iniziato anni fa con l’apertura della galleria a Londra. A metà aprile 2018 la Galleria d’Arte IMAGO ha aperto la sua sede nel cuore di Lugano. La Galleria d’Arte IMAGO nasce con lo scopo di continuare una tradizione che da tre generazioni non si occupa solo di acquistare e vendere arte dalla metà del XVIII secolo ai giorni nostri, ma si dedica anche all’analisi dello scenario dell’arte contemporanea per scoprire giovani artisti promettenti.

