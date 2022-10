Il Religion Today Film Festival arriva a Camerota con il premio Kamaraton Film Festival

Nato nel 1997 come primo festival italiano di cinema spirituale e dialogo interreligioso, per una cultura della pace e del dialogo tra persone, popoli, fedi e culture, il Religion Today Film Festival arriva a Camerota.

Infatti, dal 13 al 15 ottobre, nella chiesa di San Nicola, si svolgerà una delle tappe del festival, organizzata in collaborazione con don Andrea Sorrentino:

«Ospitare il Religion Today Film Festival a Camerota per me è motivo di orgoglio e di gratitudine: “orgoglio” perché è un evento che ci proietta verso l’universalità e la consapevolezza che anche il nostro territorio può e deve progredire verso il bene comune; è un progetto che pone al centro del discorso il tema del dialogo tra i popoli, della convivialità e della pace nel mondo; questo festival ci apre a nuovi orizzonti, a nuove culture e al sentirci realmente parte integrante della famiglia umana creata da Dio; “gratitudine”, invece, verso chi ha riposto in me la fiducia, in questo cammino di collaborazione: alla carissima amica Lia Beltrami, fondatrice del festival e attivista nel mondo per il dialogo interreligioso e per la pace nel mondo; ad Alberto Beltrami, presidente del Religion Today Film Festival; Andrea Morghen, direttore artistico con cui, già dal 2006, quando ero parroco a Sant’Angelo a Fasanella, abbiamo stretto collaborazione. Sono molto felice che, da quest’anno, Camerota e il Cilento intero entrano a far parte di questo stupendo circuito internazionale».

Organizzato da BiancoNero, associazione culturale trentina senza scopo di lucro, il festival ogni anno rinnova il suo “viaggio nelle differenze”: di culti, credenze, visioni del mondo, ma anche di stili e linguaggi, per un mutuo arricchimento nel confronto e nella conoscenza reciproci. Accanto al concorso cinematografico, Religion Today propone spazi di discussione e di scambio, con un “laboratorio di convivenza” tra cineasti e operatori culturali di diverse fedi e nazionalità. Ogni edizione approfondisce un tema dell’anno e include eventi speciali, momenti di approfondimento scientifico e attività per le scuole di ogni ordine e grado. A questa 25esima edizione del concorso hanno aderito migliaia di partecipanti, provenienti da tutto il mondo e senza distinzione di etnia culturale e religiosa. La tappa camerotana vedrà, inoltre, l’istituzione del premio Kamaraton Film Festival: sarà la giuria popolare, presente durante le serate, a votare il documentario, cortometraggio o film a tema migliore. «Quello che si terrà a Camerota è un dopo-festival, con una giuria popolare che sarà chiamata a votare e ad assegnare il premio Kamaraton Film Festival. Spero che, anche grazie a manifestazioni come questa, il nostro territorio diventi culla che accolga e che apra le porte del suo cuore al dialogo, al rispetto e alla convivialità».

IL PROGRAMMA Si parte il 13, alle 21:00, con la proiezione del trailer del 25° anniversario del Religion Today Film Festival, a cui seguirà la proiezione del film vincitore alla tappa di Trento del festival; si prosegue il 14, dalle 18:00, con la proiezione dei film in concorso e votazione mentre, alle 21:00 seguirà un dibattito in musica e la proiezione di un documentario; il 15 giornata piena, con visita guidata giornata FAI d’autunno a Camerota a Lentiscosa (dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00), proiezione dei restanti film e votazione (dalle 18:00), fino alla conclusione del festival, dalle 21:00, con la premiazione e concerto a chiusura.

Ad accompagnare i giurati nella comprensione delle opere, Andrea Morghen (direttore artistico di Religion Today Film Festival) e Paola Pannicelli (lavora per Rai Fiction come producer seguendo varie serie televisive; collabora con TVMovie, Rai2, Rai 3, Radio3; ha ideato la docuserie “Boez” e vari documentari e serie televisive; attualmente è impegnata nella realizzazione di una docuserie, da lei ideata che, come “Boez”, racconta percorsi di recupero finalizzati all’aiuto del disagio giovanile).